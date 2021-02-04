حجز محاكمة المتهم باختلاس مليون جنيه ونصف من أحد المحاكم الابتدائية للحكم

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل



حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهم باختلاس مليون ونصف جنيه من جهة عمله بأحد المحاكم الابتدائية.. لجلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المنداري وأمانة سر محمد طه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ا.ا.ع"محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية، و"م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدي المحاكم، لاتهامهما باختلاس أموال من جهة عملهما بمقدار مليون ونصف المليون، بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، مقدارها مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا وتسعة وستون جنيهًا، المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية، محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما، بنية تملكها حال كونهما من مندوبي التحصيل.

أضافت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة.

أخبار تهمك

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 21 ساعة

فرصة زيدان لانتشال ريال مدريد من كبوته

منذ 43 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

منذ ساعة و نصف

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ أقل من ساعة

أحمد عادل: الفوز على الزمالك ليس أقصى طموحنا .. ولقطة إمام عاشور "السوشيال ميديا" ضخمتها

منذ 42 دقيقة

أول تحرك برلماني ضد كوبري مصر الجديدة.. نائب: تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية

منذ أقل من ساعتين

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:25 م

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

باتشيكو غاضب من الزمالك

03:06 م

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

02:46 م

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

12:01 م

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

02:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع