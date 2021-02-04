حجز محاكمة المتهم باختلاس مليون جنيه ونصف من أحد المحاكم الابتدائية للحكم

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حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهم باختلاس مليون ونصف جنيه من جهة عمله بأحد المحاكم الابتدائية.. لجلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المنداري وأمانة سر محمد طه.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ا.ا.ع"محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية، و"م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدي المحاكم، لاتهامهما باختلاس أموال من جهة عملهما بمقدار مليون ونصف المليون، بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، مقدارها مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا وتسعة وستون جنيهًا، المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية، محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما، بنية تملكها حال كونهما من مندوبي التحصيل.



أضافت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة.