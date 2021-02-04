بُنَّة خالد وفادي السيد ومايان السيد ينضمون إلى ماد رايزينج سلبرتي









استمراراً في دعمها للمواهب العربية وتسليط الضوء عليها، ضمت MAD Solutions في مبادرتها الرائدة في صناعة الترفيه بالعالم العربي ماد رايزينج سلبرتي، النجوم الشباب بُنَّة خالد من السودان (ستموت في العشرين) وفادي السيد من مصر وبريطانيا (My Brother the Devil) ومايان السيد من مصر (حرب كرموز وبنات ثانوي).

وينضم النجوم الثلاثة بذلك إلى القائمة التي ضمت في البداية محمد نزار (الأردن) وفاطمة البنوي (السعودية) وفارس الأندلسي (تونس) وتارا عبود (فلسطين والأردن) وسارة عبد الرحمن (مصر).









بُنة خالد، لفتت الأنظار إليها بدورها في فيلم ستموت في العشرين الذي اكتسح جوائز المهرجانات الدولية ويمثل السودان حالياً بـجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي 2021، وظهورها الجذاب على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة 2020، أخذت الممثلة السودانية بُنة (اسمها يعني حبة البن الوحيدة) أولى خطواتها بصناعة التلفزيون في مصر من خلال مسلسل الملك أحمس، وهو أضخم إنتاجات الدراما المصرية في 2021، ومأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب نجيب محفوظ الفائز بجائزة نوبل للآداب، ويشارك في بطولته النجمان عمرو يوسف وصبا مبارك، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.









فادي السيد ممثل مصري بريطاني، في أول بطولة له عبر فيلم My Brother the Devil، ترشح لجائزة أفضل موهبة بريطانية صاعدة في مهرجان لندن السينمائي. لفت فادي إليه أنظار صناعة السينما الدولية، ليشارك بعد ذلك في مجموعة من الأفلام الدولية، ففي مسلسل Penny Dreadful للنجمة إيفا جرين أدى دور مصاص دماء، أيضاً شارك في فيلم A Private War من بطولة روزاموند بايك ومن إخراج ماثيو هينمان، بالإضافة إلى الفيلم الدنماركي Daniel مع المخرج نيلز أردين أوبلف، وأعمال سينمائية وتلفزيونية أخرى.









مايان السيد حققت ظهوراً ناجحاً كإحدى بطلات فيلم بنات ثانوي في 2020، لتتواجد بأدوار بارزة في دراما 2021 التلفزيونية من خلال مسلسلات هجمة مرتدة من بطولة النجمين أحمد عز وهند صبري وإخراج أحمد علاء الديب، وتقاطع طرق من بطولة منى زكي وإخراج تامر محسن، وحرب أهلية من بطولة يسرا وإخراج سامح عبد العزيز. مايان قدمت أول أدوارها في 2016 من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسلات: أبو البنات، المغني، الأب الروحي، ظل الرئيس، كأنه امبارح، فكرة بمليون جنيه، وزودياك الذي كان أول الإنتاجات الأصلية لمنصة Viu، إضافة إلى دورها بفيلم حرب كرموز الذي اعتلى شباك الإيرادات في موسم عرضه خلال 2018.







