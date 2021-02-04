أحمد فهمي والليثي ينتهيان من تصوير "قارئة الفنجان" بعد 10 أيام

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر


أوشك صناع مسلسل «قارئة الفنجان» على الانتهاء من تصوير أحداثه في لبنان، حيث لم يتبقى سوى 10 أيام لنهاية التصوير، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

ويراهن مؤلف العمل السيناريست إياد صالح على تقديم دراما رعب بشكل عصري عن طريق التكنولوجيا التي نعيشها حاليا وأصبحت جزء أساسي من حياتنا اليومية، عن طريق التشويق في أحداث العمل منذ الحلقة الأولى.

ويواصل الفنانين أحمد فهمي ومحمود الليثي اللذان يمثلان مصر في المسلسل تصوير دورهم في لبنان حتى الآن وسيستمران حتى ختام تصوير، العمل الذي يجمع نخبة من نجوم الفن المصري والعربي وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

«قارئة الفنجان».. مسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب «ابلكيشن» اسمه «قارئة الفنجان» في قلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في تراثنا العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في حياتنا من خلال "ابلكيشن" لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.

أخبار تهمك

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

منذ ساعة

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعنف مهاجمي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

منذ ساعة و 24 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ ثلث ساعة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ ساعة

أول تحرك برلماني ضد كوبري مصر الجديدة.. نائب: تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية

منذ ساعة و 14 دقيقة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:25 م

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

12:01 م

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

02:46 م

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

02:02 م

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

02:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع