أحمد فهمي والليثي ينتهيان من تصوير "قارئة الفنجان" بعد 10 أيام









أوشك صناع مسلسل «قارئة الفنجان» على الانتهاء من تصوير أحداثه في لبنان، حيث لم يتبقى سوى 10 أيام لنهاية التصوير، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.





ويراهن مؤلف العمل السيناريست إياد صالح على تقديم دراما رعب بشكل عصري عن طريق التكنولوجيا التي نعيشها حاليا وأصبحت جزء أساسي من حياتنا اليومية، عن طريق التشويق في أحداث العمل منذ الحلقة الأولى.





ويواصل الفنانين أحمد فهمي ومحمود الليثي اللذان يمثلان مصر في المسلسل تصوير دورهم في لبنان حتى الآن وسيستمران حتى ختام تصوير، العمل الذي يجمع نخبة من نجوم الفن المصري والعربي وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.



