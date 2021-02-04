إعادة فتح طريق طابا أمام حركة السيارات بعد تحسن الأحوال الجوية

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد
الرازقق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق طابا إتجاه النقب، بعد تحسن الأحوال الجوية.


كانت أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق فيران حتى ابو رديس، طريق طابا إتجاة النقب، بمحافظة جنوب سيناء، وتم غلق الطريق في الإتجاة القادم من شرم الشيخ اتجاة النفق وتحويلة إلى الطريق القديم حتي مدنية طور سيناء ثم العودة للطريق الجديد لوجود سيول.



وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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