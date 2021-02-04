كيف دعمت مصر الدول العربية خلال جائحة كورونا؟

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لم تتوقف جهود الدولة المصرية عند الداخل فقط، في مواجهة أزمة فيروس كورونا، بل ساعدت الدول للسيطرة على الفيروس والتخفيف من آثاره، بالمعونات الطبية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تحركات مصر لدعم الدول العربية خلال جائحة كورونا.



تضامن مع الصين

مع تفشي فيروس كورونا في العالم، دعمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، البلاد الموبوءة، حيث أقلعت على رأس رحلة من مصر إلى الصين، تحمل مساعدات طبية.



وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملت وزيرة الصحة، هدية مصر للشعب الصيني، من المستلزمات الطبية، مع رسالة تضامن لمواجهة فيروس كورونا.



مستلزمات طبية لإيطاليا

ووقفت مصر، مع إيطاليا، بتقديم مستلزمات طبية، في إطار العلاقات القوية بين البلدين في الفترة الأخيرة، والتعاون لمواجهة فيروس كورونا، وكانت وزيرة الصحة، على رأس الوفد المرافق للمساعدات، والتي سلمتها لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.



مساعدات لليمن

كما أرسلت مساعدات طبية لليمن، في يوليو 2020 في إطار حرص مصر على الوقوف مع أشقائها، ومجابهة جائحة فيروس كورونا.



دعم العراق

وأرسلت مصر، طائرة مساعدات طبية إلى العراق لمواجهة آثار جائحة كورونا في 5 سبتمبر 2020.



معونات طبية للبنان

ووصلت الدكتورة هالة زايد إلى لبنان بصحبة 3 طائرات محملة بالمعونات الطبية.



وأضافت وزيرة الصحة، أن الجسر الجوي يشمل 3 طائرات تضم أدوية ومستلزمات طبية وألبان أطفال.



دعم فلسطين

وتسلمت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية المقدمة من مصر، لتعزيز جهود الوزارة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.



مستلزمات طبية للسودان

ودعمت مصر، السودان، 4 طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية، لمساعدته في مكافحة فيروس كورونا.



وسابقًا، قدمت مصر، طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن " من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا لمساعدتهما في التغلب على فيروس كورونا.