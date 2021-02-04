بشرى سارّة من 'إسكان النواب' بشأن قانون البناء الموحد

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
قال النائب حاتم عبدالعزيزعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب"، إن اللجنة لمست وجود مشكلة كبيرة للمواطنين مع قانون البناء الموحد، وهو ما ستعمل عليه اللجنة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اشتراطات البناء الجديدة بالقانون في غاية الصعوبة، ويصعب تنفيذها في المناطق القديمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه طالب اللجنة أن تُعيد النظر في الاشتراطات البنائية الصعبة التي يحتويها القانون، مؤكدًا أن اللجنة ستناقش هذا الملف بجدية، وتصل إلى حلول ترضي كل المصريين.

وفيما يخص بيان وزير الإسكان أمام اللجنة بمجلس النواب، أكد "عبدالعزيز" أنه بيان وافي، ولكنه لاحظ وجود تقصير كبير في منظومة المياه والصرف الصحي، خاصة في الريف، وأصبحنا عاجزين على توفير مياه نظيفة المواطنين.

وتابع: "بعد مباردة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، سنصبح قادرين على توفير المياه للمواطنين، وتوفير حياة آدمية تليق بهم".

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