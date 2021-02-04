وزير السياحة: رأس نفرتيتي خرجت بطريقة فيها تدليس ولم نعلم إلا بعدها بفترة طويلة

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وقال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، تعقيبًا علي ملاحظات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن رأس نفرتيتي خرجت بطريقة فيها تدليس، حيث تم تغطيتها ولم نعلم بأنها نفرتيتي إلا بعدها بفترة طويلة.

وأضاف "العناني" قائلًا: بذلنا جهود عديدة من أجل إسترددها، ولن نفرط فيها، مشيرًا إلى أنه حتى عام 1983 كانت هناك شهادات تصدير لقطع الأثار تخرج من مصر، وبعد ذلك القانون منع التصدير وجرم الإتجار.

وعن الأثار المسيحية والاسلامية، قال وزير السياحة، إنها ملكا للأوقاف والكنيسة المصرية وليست وزارة الأثار، وترميم المسجد الأثري يتكلف 5 أضعاف المسجد العادي.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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