مصطفى شوقي يحتفل بنجاح"يا سمرا" على قناة "الحياة".. مساء اليوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:57 م
نور طلعت
تستضيف المذيعة أميرة عادلي، المطرب مصطفى شوقي، مساء يوم الخميس ببرنامجها"لايت شو" على شاشة قناة"الحياة" وذلك للاحتفال بنجاح أغنيته الأخيرة"يا سمرا".

تخطت أغنية "يا سمرا" للمطرب مصطفى شوقي، 6 ملايين مشاهدة وذلك عقب طرحها بأيام قليلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
الأغنية من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامي سمير وإنتاج نصر محروس.



كشف الفنان مصطفى شوقي، عن كواليس أغنيته الجديدة "يا سمرا"، التي تم طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأضاف مصطفى شوقي خلال لقائه في برنامج "إنسيدر بالعربي":"أستاذ نصر محروس بخبرته يشم رائحة الأغنية الحلوة، يا سمرا تحديدًا لم تعرض علينا، صنعت ونحن جالسون معًا في عزومة عشاء، كانت أول مرة نجتمع فيها أنا وأستاذ نصر، ومحمود الخيامي، وهشام الجخ".

وأضاف مصطفى شوقي:"هشام ألقى قصيدته، محمود سمعها، سخن جاب الجيتار ولحّن، أستاذ نصر قال هذه أغنيتي".

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