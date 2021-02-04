"يا سمرا" لمصطفى شوقي تتخطى 6 ملايين مشاهدة عبر"يوتيوب"

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:50 م
نور طلعت

تخطت أغنية "يا سمرا" للمطرب مصطفى شوقي، 6 ملايين مشاهدة وذلك عقب طرحها بأيام قليلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامي سمير وإنتاج نصر محروس.



كشف الفنان مصطفى شوقي، عن كواليس أغنيته الجديدة "يا سمرا"، التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأضاف مصطفى شوقي خلال لقائه في برنامج "إنسيدر بالعربي":"أستاذ نصر محروس بخبرته يشم رائحة الأغنية الحلوة، يا سمرا تحديدًا لم تعرض علينا، صنعت ونحن جالسون معًا في عزومة عشاء، كانت أول مرة نجتمع فيها أنا وأستاذ نصر، ومحمود الخيامي، وهشام الجخ".

وأضاف مصطفى شوقي:"هشام ألقى قصيدته، محمود سمعها، سخن جاب الجيتار ولحّن، أستاذ نصر قال هذه أغنيتي".

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