يسرا وباسل خياط يخوضان معا "حرب أهلية"









للمرة الأولى يجتمع كلا من النجمه يسرا والنجم السوري باسل خياط في عمل تليفزيوني ، حيث أنهم يخوضان السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل حرب أهلية(اسم مؤقت) ، انتاج شركة العدل جروب ، وذلك بعد أن تعاقد مؤخرا المنتج جمال العدل مع باسل خياط لينضم رسميا لفريق عمل المسلسل.









ومن المقرر أن يبدأ باسل تصوير أولى مشاهده بالعمل بأحد المناطق بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك بعد غياب لما يقرب من ثلاثة أعوام عن الدراما المصرية.







