يسرا وباسل خياط يخوضان معا "حرب أهلية"

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر


للمرة الأولى يجتمع كلا من النجمه  يسرا والنجم السوري باسل خياط في عمل تليفزيوني ، حيث أنهم  يخوضان   السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل حرب  أهلية(اسم مؤقت) ، انتاج شركة العدل جروب ، وذلك بعد أن تعاقد مؤخرا المنتج جمال العدل مع باسل خياط لينضم رسميا لفريق عمل المسلسل.


ومن المقرر أن يبدأ  باسل  تصوير أولى مشاهده بالعمل بأحد المناطق بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك بعد غياب لما يقرب من ثلاثة أعوام عن الدراما المصرية.


يشار إلى أن آخر مشاركة للفنان باسل خياط في الدراما المصرية كانت من خلال مسلسل الرحله  والذي كان ضمن الخريطة الدرامية لرمضان 2018 ، مسلسل حرب أهليه  (إسم مؤقت) تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز ، وإنتاج شركة العدل جروب.

أخبار تهمك

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

منذ 43 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

منذ ساعة و 27 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ ساعة

موسيماني يعنف مهاجمي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول تحرك برلماني ضد كوبري مصر الجديدة.. نائب: تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية

منذ ساعة و 17 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 21 ساعة

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:25 م

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

12:01 م

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

02:46 م

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

02:02 م

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

02:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع