تعرف على رسالة "بن زايد" في اليوم العالمي للأخوة و الإنسانية



وتابع "بن زايد"، خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وبهذه المناسبة وتقديرًا لإسهاماتهما



وجهودهما نهنئ أنطونيو غوتيريس، ولطيفة بن زياتن، بحصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات منبثقة من " وثيقة الأخوة الإنسانية.

هنأ محمد بن زايد، حاكم دولة الإمارات، كل من "أنطونيو غوتيريس"و "لطيفة بن زياتن"، بمناسبة اليوم العالمي للأخوة والإنسانية، قائلا:" في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، نؤكد التزامنا بتعزيز قيم التآخي والحوار والتعايش.