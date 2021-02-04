تعرف على رسالة "بن زايد" في اليوم العالمي للأخوة و الإنسانية

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:48 م
بن زايد
بن زايد
هالة الشحات
هنأ محمد بن زايد، حاكم دولة الإمارات، كل من "أنطونيو غوتيريس"و "لطيفة بن زياتن"، بمناسبة اليوم العالمي للأخوة والإنسانية، قائلا:" في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، نؤكد التزامنا بتعزيز قيم التآخي والحوار والتعايش.

وتابع "بن زايد"، خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وبهذه المناسبة وتقديرًا لإسهاماتهما
 
وجهودهما نهنئ أنطونيو غوتيريس، ولطيفة بن زياتن، بحصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات منبثقة من " وثيقة الأخوة الإنسانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جائزة زايد للإخوة بن زايد

أخبار تهمك

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

منذ 43 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 21 ساعة

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يعنف مهاجمي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول تحرك برلماني ضد كوبري مصر الجديدة.. نائب: تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية

منذ ساعة و 17 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تشهد فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للإخوة الإنسانية في أبو ظبي

الأنبا إبراهيم إسحق يشارك بمؤتمر "الأخوة الإنسانية" بالإمارات

أحمد موسى: زيارة بابا الفاتيكان للإمارات تاريخية

المطران اليليا طعم: مؤتمر أبو ظبي عبور جديد للإنسانية

وزيرة الهجرة: نحتاج لتصحيح الصورة السلبية عن مصر

وزير التسامح الإماراتي يسلم الإمام الأكبر درع الجائزة العالمية للأخوة الإنسانية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:25 م

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

12:01 م

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

02:46 م

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

02:02 م

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

02:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع