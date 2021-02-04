التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل شاب على يد سائق "توك توك" بالبدرشين

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس سائق توك توك، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب والتعدي عليه بسلاح أبيض، بالبدرشين.

وصرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب ويدعى "عبدالله.م"، بعد قتله على يد سائق توك توك

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "عبدالله.م" على يد سائق توك توك بمركز البدرشين، أن الشاب كان برفقه والده في زيارة أحد المعارف بالبدرشين.

وأضافت التحقيقات، أن أثناء زيارته هاتفه نجل عمه الذي يقطن بمركز البدرشين، أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد سائقي التوك توك، فأسرع اليه المجني عليه لملاحقته، وبعد وصوله لمكان الحادث، تطورت المشادة الكلامية، وأثناء ذلك قام المتهم، بطعن المجني عليه في قلبه، حتى سقط قتيلًا، حاول نجل عمه وأهالي المركز ملاحقته، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة،  تفاصيل مقتل شاب على يد سائق توك توك بالبدرشين، أن المتهم اعتدى على نجل عم القتيل أثناء قيادته لسيارة ملاكي، وذلك للخلاف على أولوية المرور، فنشبت مشادة دفعت المتهم أن يستل سلاح أبيض واعتدى المتهم على المجني عليه.

واعترف المتهم أمام النيابة، بارتكابه الواقعة، بسبب أولوية مرور مركبته "التوك توك" عن السيارة الملاكي الخاصة بالمتهم.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة شاب  قُتل على يد آخر خلال مشاجرة بالبدرشين، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سائق توك توك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بسلاح أبيض لخلافات على أولوية المرور بالبدرشين.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارا من الرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة، متأثرا بجراحه إثر التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض.

تحريات العقيد محمد عبد الشكور توصلت إلى وقوع مشاجرة بين القتيل وشاب آخر، استل خلالها الثاني سلاحًا أبيض مطواة، وطعنه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

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