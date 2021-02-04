تفريغ كاميرات المراقبة حول محيط مصرع شاب بطريق مصر الجديدة

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة مصر الجديدة اليوم الخميس، بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط واقعة دهس شاب بسيارة ملاكى أثناء عبوره طريق مصر - السويس بمنطقة مصر الجديدة.

كماصرحت النيابة العامة بدفن جثة الشاب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بطريق السويس بمصر الجديدة بوجود مصادمة ومتوفى وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب للطريق صدمتة سيارة مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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