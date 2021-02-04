حبس شقيقين 3 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية لسيارة بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بحبس "شقيقين" 3 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية خاصة بـ "ٍسيارة".



صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي ومحمد فتحي شوك وسكرتارية وائل عيد.



تعودأحداث القضية رقم ۲۱۹۳ لسنة ۲۰۱۷ جنايات قسم فاقوس والمقيدة برقم ۱۹۰۰ لسنة ۲۰۱۷ کلی بشمال الزقازيق بإحالة كل من " عمرا. أ. م" وشقيقه "خالد. ا. أ م " 22 عاما سائق توك توك إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة ارتكاب تزويرفي محررين رسميين هما شهادة بيانات منسوبة إلى إدارة مرور الاسكندرية - وشهادة إفراج جمركي مجمع منسوب الجمارك الإسكندرية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفقا مع شخص مجهول على إعدادهما على غرار الصحيحة بحيث تفيدان أن السيارة مفرج عنها من جمارك الإسكندرية لصالح شركة تويوتا مصرللتجارة وساعداه بان أمداه ببياناتهما فضبطهما المجهول على هذا الأساس وزيلهما بوضع توقيعات عزاها زورا للموظفين المختصين بهاتين الجهتين ومهرهما ببصمات خاتم مقلدة لتلك الجهتين سالفتي البيان على خلاف الحقيقة.



وبعد عدة جلسات دانت المحكمة المتهمين وأصدرت قرارها المتقدم بحبسهما 3 سنوات على ذمة التحقيق.



وفي نفس الإطار قضت المحكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة بشخص آخر بالحبس لمدة سنتين. وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية أحال " أحمد.م. م. ا " لمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة الاعتداء بالضرب على " عادل. أ. ا. ا" مستخدما أداة حادة ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة بالكتف الأيمن متمثلة في كبير بالعضد وقطع بالوتر الدوار تقدر نسبتها ۱۵٪ (خمسة عشر بالمائة وعاهة بالركبة اليمني والساق متمثلة في كسر أعلى عظمة الشظية اليمني وقطع بالغضروف الهلالي للركبة تقدر نسبتها ۱۰٪ (عشرة بالمائة ).



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