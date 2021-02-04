محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بصلاح سالم

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير والتجميل الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، والتي تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول ٨ كم .

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير، خاصة وأن هذه المنطقة هى أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر، مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه حول التمثال الأثرى الذى يتوسط الجزيرة الوسطى.

وأشار اللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى تتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير .

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