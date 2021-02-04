باتشيكو غاضب من الزمالك

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أعرب البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني للزمالك عن غضبه الشديد من جهاز كرة القدم في القلعة البيضاء في الساعات القليلة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية أن سيي غضب المدير الفني البرتغالي هو عدم تنفيذ جهاز كرة القدم وعدهم بالتعاقد مع صفقة دفاعية خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة.

وطالب باتشكيو جهاز كرة القدم في الزمالك التعاقد مع أسامة جلال نجم بيراميدز أو محاولة التعاقد مع محمد رزق نجم الاتحاد السكندري.

وشدد المدير الفني البرتغالي على وجود أزمة دفاعية كبيرة في صفوف الفريق الأبيض وأنه كان يحتاج لوجود صفقة جديدة.

أخبار تهمك

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك برلماني ضد كوبري مصر الجديدة.. نائب: تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ ساعة

موسيماني يعنف مهاجمي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ حوالي 5 ساعات

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 21 ساعة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

منذ 43 دقيقة

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:25 م

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

12:01 م

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

02:46 م

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

02:02 م

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

02:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع