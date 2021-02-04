باتشيكو غاضب من الزمالك

أعرب البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني للزمالك عن غضبه الشديد من جهاز كرة القدم في القلعة البيضاء في الساعات القليلة الماضية.





وكشفت تقارير صحفية أن سيي غضب المدير الفني البرتغالي هو عدم تنفيذ جهاز كرة القدم وعدهم بالتعاقد مع صفقة دفاعية خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة.





وطالب باتشكيو جهاز كرة القدم في الزمالك التعاقد مع أسامة جلال نجم بيراميدز أو محاولة التعاقد مع محمد رزق نجم الاتحاد السكندري.





وشدد المدير الفني البرتغالي على وجود أزمة دفاعية كبيرة في صفوف الفريق الأبيض وأنه كان يحتاج لوجود صفقة جديدة.



