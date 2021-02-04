تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
تنطلق بطولة كأس العالم للأندية غدا التي يترقبها جماهير الأهلي وعشاق الكرة المصرية, حيث سيواجه المارد الأحمر غدا نظيره الدحيل القطري في الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الحالي وسيخوض الأهلي أول مبارياته أمام الدحيل في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت قطر على ستاد المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية.

ومن المقرر أن يكون الحضور الجماهيري بنسبة 30% من سعة ملعب المباراة الذي يتسع لـ40 ألف مشجع وذلك طبقًا للإجراءات الاحترازية وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وضمت قائمة الأهلي التي اختارها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المشاركة في البطولة 23 لاعبًا والتي جاءت كالتالي :–

– حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
– خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم و سعد سمير و أحمد رمضان بيكهام و محمد هاني و علي معلول.
– خط الوسط الدفاعى: عمرو السولية و أليو ديانج و حمدي فتحي و أكرم توفيق.
– خط الوسط الهجومى: محمد مجدي قفشة و حسين الشحات و محمود عبد المنعم كهربا و طاهر محمد طاهر و جونيور أجايي.
– خط الهجوم: محمد شريف و مروان محسن و صلاح محسن و والتر بواليا.

وستقوم قنوات بي ان سبورت ببث المباراة عبر قناتها المفتوحة, حيث سينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة BeiN sports HD 1 المشفرة في تمام الساعة 6:30 مساءً على أن تُنقل المباراة الساعة 7:30 مساءً عبر قناتي BeiN sport HD 1 المشفرة وBeiN sports HD المفتوحة.

ويمكن استقبال ترددات قناة بي إن سبورت المفتوحة 1 bein sport HD الرياضية عبر الأقمار الصناعية نايل سات و سهيل سات والتي جاء ترددها كالتالي :-
* القمر الصناعي نايل سات:
– التردد: 12765
– الاستقطاب: أفقي
– معامل الترميز : 27500
– معادل تصحيح الخطأ 4:/3
*القمر الصناعي سهيل سات:
– التردد: 11547
– الاستقطاب :عمودى
– معامل الترميز: 27500
وفي حالة توقف التردد السابق يمكنكم استقبال القناة عبر تردد 12476 عمودي أو رأسي على القمر الصناعي النايل سات.

أخبار تهمك

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

منذ ساعة و 26 دقيقة

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ ثلث ساعة

أول تحرك برلماني ضد كوبري مصر الجديدة.. نائب: تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 21 ساعة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

منذ 42 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعنف مهاجمي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:25 م

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

12:01 م

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

02:46 م

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

02:02 م

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

02:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع