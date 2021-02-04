للعروس الجديدة.. نصائح للحفاظ على الرموش الإصطناعية مدة أطول

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
نقدم للعروس الجديدة مجموعة من النصائح والقواعد التي عليك الالتزام بها تماما إذا ما كنت تريدين الحفاظ على رموشك الاصطناعية أطول مدة ممكنة:

- عليك تجنب استخدام الماء على الوجه بعد تركيب الرموش لمدة 24 ساعة على الأقل، وإذا كنت في حاجة إلى إزالة المكياج فاستخدمي مناديل مبللة مخصصة لذلك برفق، وتجنَّبي فرك عينيك.

- الاكتفاء بالماء الفاتر نظرا لأن الماء الساخن ليس جيداً لبشرتك بشكل عام، فقد يسبِّب لها الجفاف، إضافة إلى إذابة المادة اللاصقة التي تثبِّت رموشك الاصطناعية.

- تجنُّبي المنتجات التي تحتوي على الزيوت لان رموشك الاصطناعية تسقط  بعد ساعتين من تركيبها 

- لن تحتاجي إلى استخدام الماسكرا وأنت تضعين الرموش الاصطناعية إلا بعد مرور بعض الوقت على وضعها وظهورها بشكل متفرق. 

- الابتعاد عن مكبس تمويج الرموش نظرا لأن استخدامه بالطريقة الخاطئة قد يجعلك تخسرين رموشك فوراً، وتذكَّري أنه عند تركيب الرموش بالطريقة الصحيحة ستكون مموَّجة بطبيعة الحال.

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