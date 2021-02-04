للعروس الجديدة.. نصائح للحفاظ على الرموش الإصطناعية مدة أطول

نقدم للعروس الجديدة مجموعة من النصائح والقواعد التي عليك الالتزام بها تماما إذا ما كنت تريدين الحفاظ على رموشك الاصطناعية أطول مدة ممكنة:





- عليك تجنب استخدام الماء على الوجه بعد تركيب الرموش لمدة 24 ساعة على الأقل، وإذا كنت في حاجة إلى إزالة المكياج فاستخدمي مناديل مبللة مخصصة لذلك برفق، وتجنَّبي فرك عينيك.





- الاكتفاء بالماء الفاتر نظرا لأن ا لماء الساخن ليس جيداً لبشرتك بشكل عام، فقد يسبِّب لها الجفاف، إضافة إلى إذابة المادة اللاصقة التي تثبِّت رموشك الاصطناعية.





- تجنُّبي المنتجات التي تحتوي على الزيوت لان رموشك الاصطناعية تسقط بعد ساعتين من تركيبها





- لن تحتاجي إلى استخدام الماسكرا وأنت تضعين الرموش الاصطناعية إلا بعد مرور بعض الوقت على وضعها وظهورها بشكل متفرق.



