خروج وتعافي 5 أطفال من فيروس كورونا بمستشفى الأطفال ببنها

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
كشف مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، خروج وتعافي 5 أطفال، اليوم الخميس، بعد أن أثبتت مسحتين متتاليتين على مدار يومين أجريت لهم تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.

وكشف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، عن أستقبال المستشفى ل7 أطفال، بالأمس وجرى عمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم التي أثبتت إصابتهم بأشتباه كورونا.

وأوضح المصدر، أنه جرى عزل ثلاثة أطفال منهم بالمستشفى، منهم رضيع عمره 9 شهور، و6 سنوات، و9 سنوات، منوها أنه جرى حجز الأربعة الآخرين بالعزل المنزلي مع المتابعة المستمرة بفرق المتابعة المتخصصة بالمستشفى حتى تمام الشفاء.

وأكد المصدر أن الأطفال حالتهم مستقرة ومطمئنة ويتم تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، موضحا أن المستشفة خصصت مستشفى بنها للأطفال التخصصي، الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، ويضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة.

أخبار تهمك

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يعنف مهاجمي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعة

رجل يحقق حلمه ويلتقي زوجتة الراحلة بتكنولوجيا جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على مُعلق مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

منذ ساعتين

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ حوالي 4 ساعات

إجراءات قانونية من ميسي بعد تسريب عقده

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

منذ ثلث ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

02:02 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

11:55 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

01:15 ص

موسيماني يعنف مهاجمي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع