خروج وتعافي 5 أطفال من فيروس كورونا بمستشفى الأطفال ببنها

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كشف مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، خروج وتعافي 5 أطفال، اليوم الخميس، بعد أن أثبتت مسحتين متتاليتين على مدار يومين أجريت لهم تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.



وكشف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، عن أستقبال المستشفى ل7 أطفال، بالأمس وجرى عمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم التي أثبتت إصابتهم بأشتباه كورونا.



وأوضح المصدر، أنه جرى عزل ثلاثة أطفال منهم بالمستشفى، منهم رضيع عمره 9 شهور، و6 سنوات، و9 سنوات، منوها أنه جرى حجز الأربعة الآخرين بالعزل المنزلي مع المتابعة المستمرة بفرق المتابعة المتخصصة بالمستشفى حتى تمام الشفاء.



وأكد المصدر أن الأطفال حالتهم مستقرة ومطمئنة ويتم تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، موضحا أن المستشفة خصصت مستشفى بنها للأطفال التخصصي، الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، ويضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة.