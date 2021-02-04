أول تحرك برلماني ضد كوبري مصر الجديدة.. نائب: تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

‎تقدم النائب فريدى البياضى، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بطلب إحاطه إلي المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيري الأثار والنقل، بشأن إنشاء كوبرى بمنطقة مصر الجديدة أمام معلم حضارى هام وهو كنيسة البازليك.

‎وأضاف "البياضي" في طلبه، اليوم الخميس، أن المشروع المزمع إقامته سوف يدمر أكبر وأهم ميدان في مصر الجديدة (ميدان البازليك) الذي يعد أكبر وأقدم محور تاريخي، بالإضافة إلي التأثير السلبي علي الخدمات الموجودة بالمنطقة من المدارس والمستشفيات.

‎ووصف عضو مجلس النواب، مشروع الكوبرى الحديد بمصر الجديدة بأنه تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية لمعالم قديمة تاريخية تُعد من المعالم السياحية والدينية العريقة فى القاهرة.

‎وطالب البياضى، وزارة السياحة والآثار ووزارة الإدارة المحلية ومحافظ القاهرة بوقف هذه الإجراءات فورا، مؤكدًا أن هذه المعالم تعبر عن الإرث الجمالي للوطن وهو إرث لا يقدر بمال وتتجاوز قيمته الإنسانية والجمالية كل مردود مالي قصير المدى، بل أن المردود الاقتصادي لهذه المعالم الحضارية على المدى الطويل هو أكبر وأبقى من أي مكسب آني متوقع.


وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

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