الطريقة الصحيحة لرسم الأيلاينر الكلاسيكي المجنح

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
تعرفي على طريقة تطبيق الأيلاينر الكلاسيكي المجنّح، لإطلالة أكثر جاذبية وجمالاً لعينيك من خلال اتباع التالي:

الادوات المستخدمة لتطبيق الأيلاينر الكلاسيكي المجنح
- برايمر
- كريم أساس بدرجة مناسبة للون بشرتك.
- كونسيلر.
- ظلال العيون بدرجات ألوان النيود.
- ظلال العيون الحليتر.
- الكحل السائل الأسود أو الآيلاينر.
- بودرة أو قلم تحديد أو ماسكرا الحواجب.
- ماسكرا سوداء داكنة أو رموش صناعية.

طريقة تطبيق الأيلاينر الكلاسيكي المجنح
1- نظفي بشرتك بالمنظف، وضعي قطرات من التونر على قطنة، ثم تمريرها على البشرة لغلق المسام.
2- ضعي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، للحفاظ على ثبات المكياج لأطول فترة.
3- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ويُفضل أن تكون درجته أغمق قليلاً من لون البشرة.
4- ضعي الكونسيلر على الهالات السوداء حول منطقة العين.
5- ضعي ظلال العيون الفاتح بأحد درجات الألوان النيود، أعلى منطقة الجفن المتحرك وطية الجفن، ثم طبقي ظلال العيون بدرجة لون أغمق على الجفن المتحرك.
6- يُمكنكِ تطبيق ظلال العيون الجليتر باللون الفضي أو الذهبي على الجفن المُتحرك، لإطلالة أكثر جاذبية لعينيكِ.
7- استخدمي الأيلاينر الأسود في رسم أعلى عينيك بخط رفيع يبدأ عند زاوية العين الداخلية، ويزداد سمكه تدريجيا كلما امتد حتى خارج العين، مع رفعه إلى أعلى طرف العين ليمنحكِ مظهر الأيلاينر الكلاسيكي المجنّح.
8- حددي حاجبيكِ بقلم أو بودرة تحديد أو ماسكرا الحواجب.
9- طبقي الماسكرا السوداء الداكنة على رموشكِ، ويمكنك استبدالها برموش صناعية.

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