إعادة فتح طريق شرم الشيخ بعد تحسن الأحوال الجوية



كانت أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق فيران حتى ابو رديس، طريق طابا إتجاة النقب، بمحافظة جنوب سيناء، وتم غلق الطريق في الإتجاة القادم من شرم الشيخ اتجاة النفق وتحويلة إلى الطريق القديم حتي مدنية طور سيناء ثم العودة للطريق الجديد لوجود سيول.



وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح الطريق الرئيسي الجديد شرم الشيخ اتجاه القاهرة أمام حركة السيارات بعد تحسن الأحوال الجوية.