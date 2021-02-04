طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:02 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات

الرئيس اللبناني ميشال عون يطلب من المدعي العام التمييزي إجراء تحقيق سريع في اغتيال لقمان سليم

 

 وأعلنت مصادر أمنية في لبنان، اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم، برصاصتين في الرأس، بعد ساعات من اختفائه.

 

وقالت المصادر الأمنية، إن جثة سليم عثر عليها داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان، وفقًا لشبكة "إل بي سي" الإعلامية اللبنانية.

 

وقد حذر تيار المستقبل في لبنان، اليوم الخميس، من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 وتعرض لبنان، لأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية، حيث أخذت جريمة اغتيال الحريري سنوات حتى صدور الحكم من المحكمة الدولية.

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