خلطات مذهلة لتبييض لبشرة.. جربيها

ننشر لك أقوى المكونات الطبيعية التي أثبتت قدرتها على تفتيح وتبييض البشرة الداكنة، جربي ما يناسبك والمتوفر لديك للحصول على أفضل النتائج:





الزبادي والعسل

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقتين أخريين من العسل الطبيعي. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على بشرتك واتركيه لمدة ساعة من الوقت، مع الحرص على تدليك البشرة بحركات دائرية هادئة. بعدها، نظفي بشرتك وشطفيها بالماء الدافئ.





الزبادي والبطاطا

اسلقي نصف حبة من البطاط، واهرسيها جيداً، من ثم أضيفي إليها كوباً من الزبادي السائل. حركي المكونات جيداً وطبقيها على بشرتك واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالماء الدافئ.





الطماطم والشوفان

اخلطي ملعقة صغيرة من الشوفان مع ملعقة صغيرة من عصير الطماطم، وأضيفي إلى الخليط ملعقة صغيرة من اللبن مع التحريك جيداً. طبّقي الوصفة على بشرتك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطّفي بشرتك بالمياه الباردة.





البرتقال واللبن

في الخلاط الكهربائي، اطحني نصف كوب من قشور البرتقال المجففة الى أن تصبح على شكل بودرة. من ثم اخلطي، في وعاء، ملعقة كبيرة من بودرة قشر البرتقال مع ملعقة كبيرة من اللبن الطازج الى أن تحصلي على عجينة لينة وطرية. طبّقي العجينة على بشرتك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالمياه الدافئة.





الزبادي وعصير الليمون

امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي البودرة مع ملعقة كبيرة من كل من العسل وعصير الليمون. اخلطي المكونات جيداً الى أن تتماسك. من ثم طبّقي المزيج على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها شطفي بشرتك بالمياه الفاترة.