8 نصائح لولادة طبيعية سهلة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
نقدم لك عزيزتي الحامل فيما يلي بعض النصائح البسيطة حول كيفية الولادة طبيعي بسهولة والتي يمكن اتباعها خلال فترة الحمل والولادة. 

- تناولي 6 حبات من التمر يوميا قبل شهر تقريبًا من تاريخ الولادة، نظرا لانه يعمل على توسيع عنق الرحم، وبالتالي يساعد في الخضوع لعملية ولادة سريعة وسهلة. 

- قومي بتمرين القرفصاء يوميا، امدة ربع ساعة حيث يمكنك الجلوس على كرة مطاطية طبية، مع فتح الأرجل وتحركي بأصابع رجليك

- احصلي على قسط كاف من الراحة خلال فترة حملك 

- انظري في حوض الماء كثيرا فهذا ياعد على تهدئة العضلات المتوترة ويجعلكتستعدين للولادةز

- الاستعداد للحظة الولادة، عبر حضور دروس الحوامل، فهذا يخفف الضغط الذي يمكن مواجهته من خلال التعامل مع المجهول وهو يعلم الشركاء على الاستعداد لكل شيء بدءًا من نزول الماء حتى قطع الحبل السري.

- مارسي تمارين التنفس للمساعدة على الاسترخاء حيث أن هذا يساعدك على الدفع بشكل أفضل وأكثر كفاءة.

- مارسي تمارين المشي في المراحل المتأخرة من الحمل لمساعدتك على الولادة بسهولة، كما أنه يساعد المشي أيضًا في دفع الطفل إلى أسفل نحو عنق الرحم والولادة بشكل أسرع. 

- تعتبر الفيتامينات مثل A و B و C و E ضرورية للحفاظ على التوازن الهرموني في المراحل المتأخرة من الحمل، كما أنها تهيئ الرحم للحصول على ولادة طبيعية سريعة مع القليل من التدخلات الطبية أو بدونها.

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