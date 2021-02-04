رجل يحقق حلمه ويلتقي زوجتة الراحلة بتكنولوجيا جديدة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
كثيرا ما يشتاق البشر لأشخاص فارقوا الحياة ويتمنون لقائهم ولو للحظة، ولكن لم يفكر أحد بأن الأمر أصبح متاح عبر العالم الإفتراضي، حيث التقى "كيم يونغ سو" بزوجته بعد مضي 4 سنوات على وفاتها بعد صراع مع المرض، في مقابلة افتراضية أقرب إلى الحقيقة، حيث تبادل معها أطراف الحديث ورقص معها وشكرها على حبها له.

كما لم يتمكن أطفال "كيم" من حبس دموعهم أثناء متابعة المشهد العاطفي، خاصة عند سؤال والدهم لوالدتهم الراحلة عما إذا كانت لم تعد تتألم مثلما عانت في الأعوام الأخيرة من حياتها، وفق ما ذكر موقع "بوريبندا"

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يلتقي زوجته رجل يحقق حلمه

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