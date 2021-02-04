شيخ الطريقة القادرية: نحتاج إلى التقارب مع مصر في كل المجالات

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استقبلت مدارس الساحة الكباشية بأم درمان بدولة السودان الشقيقة قافلة الأوقاف الدعوية من أئمة وواعظات وزارة الأوقاف المصرية بحضور الشيخ إبراهيم الكباش شيخ الطريقة الكباشية، والشيخ العبيد كرار بدر شيخ الطريقة القادرية، وأسامة البطحاني وكيل وزارة الشئون الدينية بالسودان، وعدد كبير من شيوخ القبائل وطلاب الساحة.



وخلال الزيارة رحب الشيخ إبراهيم الكباش بالقافلة الدعوية ترحيبًا حارا معربًا عن سعادته البالغة بزيارة علماء الأوقاف، مشيرًا إلى أن الإسلام وإن كان قد نزل بالأراضي الحجازية فمصر هي من حمته ونشرته، ودخل إلى السودان من خلال مصر عن طريق الصحابي الجليل عبد الله بن أبي السرح (رضي الله عنه) والذي له قلعة عتيقة تسمى باسمه في السودان، فمصر هي قلعة العلوم والمعرفة.

ومن جانبه تحدث الشيخ العبيد كرار بدر شيخ الطريقة القادرية قائلا: أفخر أن رئيس مصر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله) فلقد أنقذ مصر من شر كبير، ونحتاج إلى التقارب مع مصر في كل المجالات، فمصر هي الرئة التي نتنفس من خلالها.



ومن جانبه أكد ال أسامة البطحاني وكيل الوزارة للشئون الدينية أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون بين الوزارتين، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الأئمة والدعاة من كلا البلدين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في نشر صورة الإسلام الصحيحة.



ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف فهمي أن مصر والسودان تجمعهما مشتركات اللغة والتاريخ والجغرافيا، موضحًا أن ذلك يسهم في تعزيز العلاقة والأخوة بين البلدين الشقيقين، ومن جانب آخر أشار إلى أن الدور الذي ينبغي علينا جميعًا في الوقت الراهن هو إعلاء قيم المواطنة والعيش المشترك والتعاون من أجل المصالح العليا للوطن.

وقام أعضاء القافلة بجولة تفقدية للتعرف على أنشطة الساحة بصحبة الشيخ إبراهيم الكباشي، حيث أطلعهم على الأنشطة الموجودة بالساحة من مدارسة القرآن الكريم، وطريقة التحفيظ، وقاعات الدرس للصفوف المختلفة.