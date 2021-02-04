الأرصاد تكشف تفاصيل موجة عدم الاستقرار في حالة الطقس (فيديو)

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن البلاد تتعرض لمنخفض جوي متعمق يؤثر على حالة الطقس على مستوى الجمهورية.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن حالة الطقس غير المستقرة بدأت منذ الأمس على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تعرضت هذه المناطق لأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

ولفتت إلى أن المنخفض الجوي سيمتد ليشمل معظم أنحاء الجمهورية، وكذلك الأمطار ستشمل معظم الأنحاء وستكون من متوسطة إلى غزيرة وستكون رعدية على بعض المناطق، منوها بأنه من المتوقع أن تشهد سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الطقس الأمطار الأرصاد

أخبار تهمك

تعرف على مُعلق مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة موسيماني الأخيرة لمدافعي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

موسيماني يعنف مهاجمي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ 36 دقيقة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ ساعتين

إجراءات قانونية من ميسي بعد تسريب عقده

منذ أقل من نصف ساعة

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

"أمطار رعدية".. الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الخميس

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

أمطار وأتربة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر

الأرصاد: الطقس غدا حار.. وتساقط أمطار رعدية بهذه المناطق

6 تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام المقبلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

11:55 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

01:15 ص

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

12:22 م

موسيماني يعنف مهاجمي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع