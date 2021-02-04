الأرصاد تكشف تفاصيل موجة عدم الاستقرار في حالة الطقس (فيديو)

ولفتت إلى أن المنخفض الجوي سيمتد ليشمل معظم أنحاء الجمهورية، وكذلك الأمطار ستشمل معظم الأنحاء وستكون من متوسطة إلى غزيرة وستكون رعدية على بعض المناطق، منوها بأنه من المتوقع أن تشهد سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيول.



وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن حالة الطقس غير المستقرة بدأت منذ الأمس على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تعرضت هذه المناطق لأمطار من متوسطة إلى غزيرة.