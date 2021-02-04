حملات مكثفة لكسح مياه الأمطار في الدقهلية.. صور

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
محمد كشك

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اجراءات التعامل الفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس والتقلبات الجوية وسقوط الامطار مشددا على ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي لمتابعة الأوضاع أولا بأول والتنسيق والتعاون المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ووجه مختار لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الامطار بكافة النواحي والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة،وأكد أن كافة أجهزة المحافظة بدأت أولا بأول في التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

وأشار محافظ الدقهلية بأنه تم الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياة الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة لشفط وكسح تجمعات المياه من الطرق والشوارع أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث،حرصا على حياة المواطنين وأرواحهم.
وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.

وكانت شهدت محافظة الدقهلية منذ الساعات الأولي من اليوم الخميس تقلبات جوية وعاصفة وأمطار ملحوظة.

واكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية رفع درجة الاستعداد القصوي لمجابهة اي طوارئ والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

ووجه محافظ الدقهلية لكافة رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بالتعامل أول بأول، مع النقلبات الجوية واستمار حملات الفحص ووالتحري
وكانت أكدت هيئة الأرصاد الجوية، بدء تكون السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة نتيجة الحمل الحرارى على أن تتطور خلال الساعات المقبلة.

حملات مكثفة لكسح مياه الأمطار في الدقهلية.. صور
حملات مكثفة لكسح مياه الأمطار في الدقهلية.. صور
حملات مكثفة لكسح مياه الأمطار في الدقهلية.. صور
حملات مكثفة لكسح مياه الأمطار في الدقهلية.. صور
حملات مكثفة لكسح مياه الأمطار في الدقهلية.. صور
حملات مكثفة لكسح مياه الأمطار في الدقهلية.. صور
حملات مكثفة لكسح مياه الأمطار في الدقهلية.. صور
حملات مكثفة لكسح مياه الأمطار في الدقهلية.. صور
حملات مكثفة لكسح مياه الأمطار في الدقهلية.. صور
حملات مكثفة لكسح مياه الأمطار في الدقهلية.. صور

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