مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم يثير الجدل في عالم السياسة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
أثار مقتل الناشط السياسي اللبناني، لقمان سليم، صباح اليوم الخميس، حالة من الجدل في عالم السياسة، بعد أن وجد جثمان القتيل داخل سياراته الخاصة بمنطقة النبطية جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات قليلة من إختفائه.
كما إنتقلت قوات الشرطة لموقع الحادث ولكن كثير من المعارضين يشيرون بأصابع الإتهام إلي حزب الله الذي كان يعد "لقمان" من أشد المعارضين له.

ومن الجدير بالذكر، أن لقمان سليم كان قد تعرض لتهديدات في عام "2019" حين أقدمت مجموعة تنتمي إلى "الثنائي الشيعي" "حزب الله وحركة ‏أمل" على إثارة الشغب في خيمة يلقي سليم محاضرة فيها عن الحياد، فاتهموه ‏بالتطبيع وعمدوا على هدم الخيمة، ثم تظاهروا أمام منزله وتم اتهامه بالعمالة.‏

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