حبس 4 متهمين لإتجارهم في العملات المقلدة بالزاوية

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
داليا عادل
قررت النيابة العامة بالزاوية الحمراء اليوم الخميس، حبس تكيل عصابى مكون من 4 متهمين لحيازتهم على العملات المقلدة وترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وطالبت النيابة باستكمال التحريات الجنائية حول المتهمين.


تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شريك بمحل مجوهرات، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية المقلدة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، وقال إنه كان في طريقه لشراء هاتفين من عامل بمحل هواتف محمولة، مقيم بدائرة القسم، بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى،وأقر بتحصله على المضبوطات من مالك مقهى، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.


وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تم ضبط مالك المقهى، وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بما تقدم.

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