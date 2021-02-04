وكيل صحة الدقهلية: استمرار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

Advertisements

صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استمرار فعاليات تلقي اولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للاطقم الطبية بمستشفيات الصدر والحميات بالدقهليه (صدر المنصورة، صدر دكرنس، صدر بهوت، حميات المنصورة) حيث تم تقديم اللقاح لعدد كبير من الاطقم الطبية كما تم تقديم اللقاح للاطقم الطبية بأقسام العزل بمستشفيات الجامعة.



كما إطمأن وكيل الصحة على الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ماقبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.



ودعى مكي جميع الاطقم الطبية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح حيث سيتم توفيرها تباعا بباقي مستشفيات العزل والفرز بالدقهليه.



كما تقدم وكيل صحة الدقهلية بالشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالعاملين بالقطاع الصحي

الجدير بالذكر انه فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبيه بلقاح فيروس كورونا بالمستشفيات سيتم تطعيم كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة والامراض المناعية ويلي ذلك المواطنين.



وكان تلقي، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.



وعقب تلقيه اللقاح صرح مكي أن الأمل موجودا بالتغلب على أزمة كورونا وطمأن الجميع على سلامة اللقاح وأمانه.



وتابع: أن حماية الأطقم الطبية من أولويات القيادة السياسية بمصر تماشيا مع كافة دول العالم حيث تم إتاحة اللقاح بالمجان لكافة الأطقم الطبية وأن تلقي اللقاح يتم بطريقة اختيارية حسب رغبة المتلقي.



كما شهد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تطعيم بعض أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وتابع الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.



وأوضح وكيل الصحة أن الدقهلية بدأت بتطعيم الكوادر الطبية باللقاح كمرحلة أولى وستطعم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ثم المواطنين.





ودعا وكيل صحة الدقهلية جميع الأطقم الطبية في مستشفيات الدقهلية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح حيث سيتم توفيرها تباعا بمستشفيات الصدر والحميات ثم باقي مستشفيات الفرز بالدقهلية.



