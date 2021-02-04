مهروس البطاطا بالطحينة والبقدونس.. طريقة التحضير
الخميس 04/فبراير/2021 - 01:34 م
نقدم لك في السطور التالية مهروس البطاطا بالطحينة والبقدونس، يمكنك اتباع المقاديرطريقة التحضير لتحضيرها وإعدادها لأفراد اسرتك بكل سهولة وبالهنا والشفا:
المقادير
- البطاطا الحلوة : 2 حبة
- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة (سائلة)
- عصير الليمون : 2 حبة
- الثوم : 4 فصوص (مهروس)
- ملح : رشّة
- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة
- بقدونس : نصف حزمة (مغسول ومفروم)
طريقة التحضير
اغسلي البطاطا الحلوة بالماء ثم اسلقيها.
قشري البطاطا الحلوة بعد السلق ثم اهرسيها بالشوكة جيداً.
أضيفي الطحينة السائلة وعصير الليمون الحامض والثوم المهروس ورشة الملح واخلطي جيداً.
ضعي المتبل في طبق التقديم وزيني بالبقدونس وصبي على الوجه زيت الزيتون.