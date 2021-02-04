برلمانية تطالب وزير السياحة باستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وطالبت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني، بضرورة استعادة أثار مصر بالخارج وبخاصة رأس نفرتيتي التى يتم عرضها فى ألمانيا.

وكان وزير السياحة والأثار، الدكتور خالد العناني، قد أكد أن الإعلام الأجنبي أوصى بزيارة مصر، كأفضل وجهات العالم سياحيًا خلال عام 2021.

وقال فى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الوزارة خصصت 60 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.

وفي مجال التنمية البشرية، أكد أنه تم تدريب نحو 35 ألف من العاملين في قطاع السياحة، وخلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه كان يتلقى مطالب كثيرة من أجل عمل مهرجانات، مؤكدا أنه سيكون هناك مهرجانات تبهر العالم.


وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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