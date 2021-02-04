"أبرزها الوقاية من الربو".. فوائد الليمون الأخضر المذهلة

ننشر لكم في السطور التالية الفوائد الصحية العديدة لليمون الأخضر، ومنها كما يلي:





صحة القلب

يساعد على تقليل الدهون الموجودة في الشريان التاجي، ويحتوي على نسب عالية من فيتامين "سي"، فهو مفيد جداً لقلوبنا.





الوقاية من الربو

عصير الليمون الأخضر يحتوي على مضاد قوي التأثير للجراثيم والفطريات. ولأنه غني بفيتامين "سي"، فإنه يساعد على الحدّ من الإصابة بالأزمات الصدرية والربو.





تقوية المناعة

يساهم في زيادة امتصاص الجسم للحديد. كما انه يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تحسن الجهاز المناعي، والتي تحارب الجراثيم المتسببة في الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.





الليمون الأخضر يقلل الكوليسترول

يقلل من مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الحيوانات التي تتغذى على غذاء ملئ بالكوليسترول.





ولليمون الأخضر العديد من الفوائد الاخرى منها: حماية البشرة من علامات تقدم السن، وتحسين مظهر البشرة، وتحسين صحة العين، ومكافحة الحمى، وخسارة الوزن الزائد لأنه فقير في السعرات الحرارية.



