إجراءات قانونية من ميسي بعد تسريب عقده

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم وقائد فريق برشلونة، قرر اتخاذ إجراءات قانونية بعد تسريب تفاصيل عقده مع البرسا.





وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد نشرت تفاصيل العقد الذي يجمع بين ميسي وبرشلونة، حيث يتقاضى النجم الأرجنتيني نحو 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم.





وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ميسي سيقوم برفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الخمسة الذين يعتقد أنهم ربما قاموا بتسريب عقده.





وتابعت الصحيفة، أن الأشخاص الخمسة هم جوسيب ماريا بارتوميو (رئيس برشلونة السابق)، كارليس توسكيتس (الرئيس المؤقت)، جوردي ميستري (نائب الرئيس السابق)، أوسكار جراو (الرئيس التنفيذي)، وروما بونتي (رئيس الخدمات القانونية).





وأشارت الصحيفة، أن هؤلاء الأشخاص الخمسة داخل برشلونة، الذي لديهم تفاصيل العقد كاملة، الخاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



