موسيماني يعنف مهاجمي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
طالب للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مهاجمي فريقه ضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم في مباراة اليوم أمام الدحيل القطري.

وعقد موسيماني عدة جلسات مع مهاجميه قبل مباراة الليلة وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم في اللقاء واستغلالها على الوجه الأكمل.

كما أكد موسيماني على مهاجميه بعدم إهدار الفرص التي تتاح لهم، خاصة وأن مثل هذه المباريات قد لا تشهد فرص كثيرة.

وأكد موسيماني على مهاجمي الفريق الأحمر بكثرة التحرك لخلخلة دفاعات الدحيل وإحراز الأهداف.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل القطري في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.

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