بقينا مقصد رخيص.. "سياحة البرلمان" تطالب بقوانين لمناهضة حرق الأسعار

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

أشادت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمجهودات وزارة السياحة، مطالبة ببذل مزيد من الجهد للاستغلال الأمثل لمبادرة البنك المركزي.

كما طالبت رئيس اللجنة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، بقوانين لمناهضه حرق الأسعار، قائلة: " ليس من المعقول بقينا مقصد رخيص 14 دولار إقامه كامله، متابعة " ده مينفعش ولازم مزيد من الرقابه علي الكيانات غير المرخصه في القطاع السياحي".

وطالبت علي، في تعقيبها على بيان وزير السياحة والآثار خالد العناني، في الجلسة العامة،اليوم، بحملة توعوية لضمان الاستغلال الأمثل للسياح، منذ بداية التعليم الأساسي لنكون بعيد عن الشد والجذب الذي يحدث من البائعين.

وأبدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قلقها من النمو في القطاع السياحي في الدول العربية، مستطردة: "لازم يبقى فيه ميزة تنافسية للسوق المصري"، مطالبة بتوضيح رؤية الوزارة بشأن السياحة الثقافيه والمراكب النيلية التي تئن اليوم بسبب الكساد".


وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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