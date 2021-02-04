إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 3.3 مليون حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، بلغ 3.31 مليون حالة.

وبسحب بيانات الجامعة الأمريكية، وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، إلى 77 ألفاً و741 حالة.

وأكدت بيانات الجامعة الأمريكية، تعافي 234 ألفًا و678 شخصاً من من مرضى كوفيد19- الناجم عن الإصابة بكورونا .

وسجلت السلطات الصحية في فرنسا، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 53 أسبوعاً.