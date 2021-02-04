تأجيل دعوي فرض الحراسة علي نقابة الأطباء لـ 25 فبراير

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل



اجلت اليوم الخميس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين الدعوي رقم 289 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.. لجلسة 25 فبراير الجاري

وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب) بالإمتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية.

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