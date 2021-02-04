بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. احتفالية لأسر الشهداء بـ 5 محافظات

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أقامت مديريات أمن كفرالشيخ، الغربية، دمياط، سوهاج، بورسعيد إحتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات.

وقد تم خلال الإحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرًا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءًا لأمن الوطن.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بهذا التكريم والذى يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والإستقرار.

وجاء ذلك في ضوء الإحتفال بعيد الشرطة الــ 69، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزًا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهام.

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