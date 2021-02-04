استخراج تصريح دفن طفل قتل على يد والدته وعشيقها بحلوان

Advertisements

صرحت نيابة حوادث حلوان الكلية اليوم الخميس، بدفن جثة طفل لقى مصرعه على يد والدته وعشيقها، وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة والوقوف على مملابسات الحادث.



كما أمرت النيابة بحبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل طفل الأولى بسبب كثرة بكائه.



تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للمقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان تفيد بوفاة طفل عمره سنة ونصف وأن والدته تحاول استخراج تصريح بالدفن له.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن الرواد أحمد الدالي ومحمد عبد الحليم من ضبط المتهمين وبحوزتهما الطفل المتوفى وعليه آثار تعذيب.



وبمناقشة والدة الطفل اعترفت بأن الطفل الضحية ابنها من زوجها الأول الذي كان يقيم معها بالقليوبية وهربت منه منذ ٦ أشهر وجاءت لتقيم مع المتهم عشيقها دون زواج وأنه كان يعتدي على طفلها بالضرب.



حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.