"أمهات مصر" يطالب بتخصيص قنوات ومنصات تعليمية لطلاب ذوي الهمم

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
ريم محمود
"

طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بإنشاء وتخصيص قنوات تعليمية لطلاب ذوي الإعاقة علي غرار السعودية.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن أولياء أمور طلاب ذوي الإعاقة يعانون مع أبنائهم أشد المعاناة ويطالبون بوضع نماذج استرشادية خاصة لأبنائهم ومنصات وقنوات تناسب وضعهم وظروفهم الصحية خاصة بعد اعتمادنا الأساسي علي نظام الدراسة أون لاين في ظل جائحة كورونا.

ولفتت عبير النظر إلي أن عدد كبير من أولياء أمور ذوي الإعاقة يتم استنزاف أموالهم عند حصول أبنائهم علي درس خصوصي من جانب المعلمين ويدفعون مبالغ كبيره من أجل أن يوافق المعلم للشرح لأبنائهم، مناشدة الوزارة بالتسهيل والتخفيف عليهم ومراعاة ظروفهم الصحية من خلال إنشاء قنوات ومنصات خاصة بهم وتناسبهم مثلما حدث في المملكة العربية السعودية التي قررت تخصيص 3 قنوات تعليمية لأصحاب الهمم بالإضافة إلي منصة مدرستي ومايكروسوفت تايمز.

أخبار تهمك

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

منذ أقل من ساعتين

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

منذ حوالي 5 ساعات

إجراءات قانونية من ميسي بعد تسريب عقده

منذ أقل من نصف ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يعنف مهاجمي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ 36 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة موسيماني الأخيرة لمدافعي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعرف على مُعلق مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ ساعتين

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

11:55 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

01:15 ص

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

12:22 م

موسيماني يعنف مهاجمي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع