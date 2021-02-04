أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
تشهد محافظة الإسكندرية، في هذه الأثناء، هطول أمطار غزيرة على كافة مناطقها، وسط حذر كبير من المواطنين.

وخيمت الغيوم الممتلئة بالمياه سماء المحافظة، وهلع العديد من المواطنين للإختباء من الأمطار، كما حرص الباعة الجائلين على تغطية بضاعتهم والإختباء أسفل المباني خشيتا من الأمطار.

كانت قد رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من غد الأربعاء 3 فبراير 2021 إلى الجمعة 5 فبراير 2021.

وذكرت المحافظة، في بيان إلى وجود فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)
أمطار غزيرة على كافة مناطق الإسكندرية (صور)

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