اتحاد الكرة يدعم الأهلي قبل مواجهة الدحيل بكأس العالم للأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال

قامت اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على دعم النادي الأهلي قبل خوضه منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر.

وكتب اتحاد الكرة فى بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً:- 

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد رسالة دعم للنادي الأهلي معربا خلالها عن كل الأمنيات الطيبة والدعوات المخلصة لفريق النادي الأهلي لكرة القدم ممثل الكرة المصرية والأفريقية الذي يبدأ اليوم مشواره في كأس العالم للأندية بلقاء الدحيل القطري.

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الدحيل القطري اليوم ضمن مباريات الدور الأول من مونديال الأندية فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

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