عاجل.. المشدد 15 عاما لمتهمين بحيازة مواد مفرقعة بالمطرية

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل



قضت اليوم الخميس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره بحكمها علي 2 متهمين بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية

حيث عاقبت كل من بشر داود جمال وعماد عمرو محمود بالسجن المشدد لمدة 15 عام عن التهم المنسوبة اليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.

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