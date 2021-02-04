إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 2.58 مليون حالة

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وصل إلى 2.85 مليون حالة.

 

ووفقًا لبيانات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد 89 ألفاً و820 حالة.

 

وأكدت بيانات الجامعة الأمريكية، تعافي  2.06 مليون شخص من المصابين بالمرض.

 

وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا، أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 52 أسبوعًا.

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