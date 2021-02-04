غدا.. ويزو وأوس أوس في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر



في حلقةً كوميدية خاصة ومختلفة يحل نجما مسرح مصر  دينا محسن الشهيرة ب ويزو ، ومحمد اسامة الشهير باوس اوس ضيفين علي الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الجمعة علي شاشة الحياة.

وتدور الحلقة في إطار كوميدي مختلف ويكشفا نجما مسرح مصر ذكريات طفولتهما واسباب تسميتهما   ويزو ، واوس اوس ولماذا سميت ويزو في طفولتها بماما عضلات.
 
وعن مرحلة الدراسة الجامعية وارتباطهما بمسرح مصر وايضا مرحلة الزواج والحب في حياتهما.

ويقدم اوسوس فاصل من مهارات كرة القدم في الاستديو بينما تفاجئ ويزو عمرو الليثي بشرح درس كيمياء عن الحب والعلاقة الزوجية.

ويكشفا نجما مسرح مصر كواليس خاصة تذاع لاول مرة عن فريق مسرح مصر وما يحدث بينهما في الكواليس. 

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الجمعة علي شاشة الحياة.

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