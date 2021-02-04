القضية الكردية في مؤتمر القاهرة 1921 الإشكالية والأبعاد.. كتاب جديد يناقش "مخططات تشرشل" لتمزيق الشرق الأوسط

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني



صدر في القاهرة، الأربعاء ٣ فبراير، كتاب "القضية الكردية في مؤتمر القاهرة 1921.. الإشكالية والأبعاد" للسياسي السوري الكردي سيهانوك ديبو، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية بمصر، عن دار "نفرتيتي للنشر"، والكتاب يقع في 211 صفحة من القطع الكبير. 

والكتاب يتناول التأثيرات السلبية على منطقة الشرق الأوسط، وتقسيم دول المنطقة وتقطيع أوصالها لخدمة مصالح بريطانيا، ووضع أسس المشكلات، التي مازالت تعاني منها المنطقة حتى الآن، وتلقي بظلالها على عدة قضايا، في مقدمتها القضية الكردية.

والمؤتمر تزعمه وزير المستعمرات البريطاني، ونستون تشرشل، الذي تولى منصب رئيس وزراء بريطانيا فيما بعد، وانعقد في فندق سميراميس بالقاهرة، في الفترة من 12 إلى 23 مارس 1921، بحضور القادة العسكريين البريطانيين والمديرين المدنيين في الشرق الأوسط، لمناقشة ووضع سياسة بريطانية موحدة للمنطقة، في سياق عدد من الاتفاقيات عُقدت قبله وبعده، منها سايكس بيكو 1916، ووعد بلفور 1917، واتفاقيتي أنقرة ١٩٢١ و١٩٢٦.

ويتكون الكتاب من ثلاثة أقسام، يناقش الأول الوضع الدولي والإقليمي قبل المؤتمر، ويتناول الثاني فعاليات ونتائج المؤتمر، بينما يضم القسم الثالث مجموعة كبيرة ومهمة من الخرائط والصور والوثائق، التي تشرح ما حدث لمنطقة الشرق الأوسط جراء هذا المؤتمر. 

وتعقد دار "نفرتيتى" ندوة لمناقشة الكتاب، السبت، بحضور  المؤلف والكاتب أحمد بهاء الدين شعبان، ويدير الندوة الكاتب سيد عبدالفتاح، وبحضور نخبة من الساسة والمفكرين والمثقفين.

أخبار تهمك

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تعرف على مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة مهدد برحيل 3 نجوم مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ أقل من ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إغلاق طريقي فيران وطابا لوجود سيول

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

منذ حوالي 4 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ ساعة الا ربع

زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

تعرف على مُعلق مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

11:55 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

01:15 ص

تعرف على مُعلق مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

11:30 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع