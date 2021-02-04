"عيوني" لأيمن الأعتر تحجز لنفسها مكانا في توب أنغامي
الخميس 04/فبراير/2021 - 12:31 م
الفجر الفني
لازالت تحتل اغنية " عيوني " للنجم الليبي أيمن الاعتر المراتب الأولى على تطبيق الموسيقى الأشهر أنغامي فقد حجزت لنفسها مكانا في التوب الليبي وتوب المغرب العربي و القوائم الموسيقى في الخليج .
"عيوني" تعد عودة للاعتر بعد غياب عن تقديم اغنية ليبية جديدة وهي من كلمات ولحن الفنان الليبي عمران و توزيع الموزع البريطاني دايڤد إزرا وتم التسجيل في استديوهات متروبوليس في لندن والاغنية متوفرة الان على كل المتاجر الإلكترونية .