"عيوني" لأيمن الأعتر تحجز لنفسها مكانا في توب أنغامي

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

لازالت تحتل اغنية " عيوني " للنجم الليبي أيمن الاعتر  المراتب الأولى على تطبيق الموسيقى الأشهر أنغامي فقد حجزت لنفسها مكانا في التوب  الليبي وتوب المغرب العربي و القوائم الموسيقى في الخليج . 

"عيوني" تعد عودة للاعتر  بعد غياب عن تقديم اغنية  ليبية جديدة وهي من  كلمات ولحن الفنان الليبي عمران  و توزيع الموزع البريطاني دايڤد إزرا وتم التسجيل في استديوهات متروبوليس في لندن والاغنية  متوفرة الان على كل المتاجر الإلكترونية .

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